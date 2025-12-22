In scena l’America degli anni d’oro Verso il Natale a ritmo di swing

La banda filarmonica comunale Ludovico Ariosto, con il patrocinio del Comune, propone al pubblico due appuntamenti musicali in vista delle festività natalizie. Il primo concerto si terrà stasera alle 20.30 al Torrione San Giovanni (via Rampari di Belfiore 167), sede del Jazz Club, mentre il secondo è in programma mercoledì, vigilia di Natale, alle 16 nella storica sala Estense. In entrambe le occasioni saliranno sul palco sia l’ Ariosto Band, l’orchestra giovanile della scuola di musica diretta dal maestro Fabio Bonora, sia la filarmonica Ludovico Ariosto, fondata nel 1831 e diretta dal maestro Stefano Caleffi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

