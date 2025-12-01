Olimpiadi 2026 a Bormio inaugurati lo Stelvio Olympic Ski Center e il Pentagono Center

Bormio, 1 dicembre 2025 – Giornata importantissima per la Valtellina, con un'attenzione particolare alle nuove infrastrutture realizzate in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026. A Bormio, alla presenza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e degli assessori regionali Massimo Sertori (Enti locali e Montagna) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche), e del sindaco, Silvia Cavazzi, protagonisti gli interventi strategici che comprendono lo Stelvio Olympic Ski Center e il Pentagone Center, opere che contribuiscono alla riqualificazione del comparto urbano e sportivo e al rafforzamento dell'accoglienza e della competitività del territorio.

