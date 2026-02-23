Mistero a Trento | 39enne scomparso trovato morto dopo viaggio in auto

Dario Marini, 39enne di Padova, è stato trovato morto nei pressi di Avio, in provincia di Trento, poco prima di pranzo. La sua scomparsa è avvenuta dopo un viaggio in auto che aveva intrapreso in mattinata. Le forze dell’ordine hanno individuato il suo corpo vicino alla vettura abbandonata, coinvolgendo i vigili del fuoco nelle ricerche. La causa del decesso resta ancora da chiarire e si indaga sulla dinamica dell’accaduto.

Dario Marini, 39enne di Padova, è stato trovato morto in provincia di Trento. I vigili del fuoco hanno scoperto il suo corpo domenica 22 febbraio, poco prima di pranzo, nei pressi di Avio, non lontano dalla sua auto abbandonata. Le speranze di ritrovarlo vivo, alimentate fino all’ultimo, si sono spezzate con questa scoperta. Le cause del decesso restano ancora da accertare, con le indagini che si aprono su più fronti. La notizia ha colpito duramente la comunità di Padova, dove Marini era molto conosciuto e apprezzato. Uscito di casa il 15 febbraio, era stato avvistato in diverse località: prima a Bologna, poi in Veneto e infine in provincia di Trento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

