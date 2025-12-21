Dario Cipullo, il 16enne di Novara che nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025 non era tornato a casa dopo una festa a casa di amici, è stato trovato morto. Il suo corpo è stato rinvenuto nel canale Cavour ad Agognate, nei pressi della rotonda che porta al castello autostradale dell’A4 di Novara Ovest. Dario era stato visto per l’ultima volta intorno all’1 di notte nei pressi del centro commerciale San Martino, dove si era fatto lasciare dal padre di una amica per poi proseguire a piedi fino a casa sua, che si trova a poche centinaia di metri. Nell’abitazione, però, non ci è mai arrivato, e da quel momento il suo telefono è risultato spento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Novara, trovato morto il 16enne scomparso dopo una festa

Leggi anche: Novara, trovato morto il 16enne scomparso dopo cena con amici: il corpo di Dario Cipullo rinvenuto in un canale

Leggi anche: Novara, trovato senza vita Dario Cipullo, il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 dicembre: la rassegna stampa; Trovato morto il 16enne scomparso dopo la cena con gli amici; Novara, nella borsa aveva dieci confezioni di salame DOP rubate nel supermercato: fermata una donna; Trump fa causa alla Bbc: chiesti 10 miliardi di dollari.

Novara, trovato morto il 16enne scomparso venerdì notte dopo una cena con gli amici - Leggi su Sky TG24 l'articolo Novara, trovato morto il 16enne scomparso venerdì notte dopo una cena con gli amici ... tg24.sky.it