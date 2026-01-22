Prato ipotesi difesa a tre ma non da subito Mister Dal Canto ‘studia’ i biancazzurri

Prato si prepara alla nuova fase sotto la guida di Mister Dal Canto, che ha iniziato a conoscere i biancazzurri con una doppia seduta a porte chiuse presso lo stadio Lungobisenzio. Dopo il primo approccio di martedì, il tecnico studia le strategie, valutando anche un possibile schema a tre. La squadra continuerà gli allenamenti oggi, con un test amichevole con i Juniores, per definire gli ultimi dettagli tattici.

L’era Dal Canto comincia a entrare nel vivo. Dopo il primo approccio di martedì, ecco che nella giornata di ieri il nuovo allenatore del Prato ha diretto la doppia seduta in programma - a porte chiuse - allo stadio Lungobisenzio, dove la squadra biancazzurra lavorerà anche oggi, sempre a porte chiuse, disputando un test amichevole con la formazione Juniores. Il cammino di avvicinamento al match casalingo di domenica, valevole per la ventunesima giornata del girone E di Serie D, contro il Tau Altopascio prosegue. Contro la seconda forza del campionato, i lanieri non potranno contare né su Simone Rossetti, squalificato dopo l’ammonizione rimediata domenica scorsa contro lo Scandicci, né su Francesco D’Orsi, che domani si sottoporrà a un’ulteriore visita per capire meglio le sue condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

