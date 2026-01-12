Incidente sul Lungomare di Napoli | auto finisce contro la balaustra a Mergellina

Un incidente si è verificato questa mattina sul Lungomare di Napoli, nei pressi di Mergellina. Una vettura è finita contro la balaustra, rimanendo sospesa sopra la spiaggia. Al momento, non sono stati trovati dettagli sul conducente o sulle cause dell’incidente. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Schianto all'alba sul Lungomare di Napoli, nei pressi degli chalet di Mergellina. La vettura resta sospesa sopra la spiaggia, nessuna traccia del conducente. Un'auto si è schiantata contro la balaustra del Lungomare di Napoli, restando pericolosamente in bilico sopra la spiaggia sottostante. L'incidente, come riporta Fanpage, è avvenuto intorno alle 5.20 di questa mattina, lunedì.

