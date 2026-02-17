Termoli | ex Nautico rinasce come polo culturale e lungomare riqualificato un piano strategico per la città

A Termoli, il recupero dell’ex Nautico ha dato il via a un importante progetto di riqualificazione urbana. La cittadina ha deciso di trasformare l’edificio in un centro culturale, con spazi dedicati a eventi e mostre. Contestualmente, il lungomare sarà rinnovato, con nuovi percorsi pedonali e aree verdi. La scelta mira a rendere più vivibile e attraente il centro città, coinvolgendo anche i residenti e i visitatori.

Termoli punta al rilancio: polo culturale all'ex Nautico e riqualificazione del lungomare. Termoli si prepara a una profonda trasformazione urbana grazie a un piano strategico che coinvolge il recupero dell'ex Istituto Nautico, destinato a diventare un polo culturale di riferimento, e una completa riqualificazione del lungomare. La Giunta comunale ha approvato all'unanimità il progetto il 12 febbraio 2026, aprendo una nuova fase per la città molisana. Un piano nazionale, un'opportunità locale. L'adesione di Termoli al Piano Città degli Immobili Pubblici, formalizzata con la delibera n. 54 del 2024, rappresenta un punto di svolta.