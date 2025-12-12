Contrasto alla detenzione e diffusione di sostanze stupefacenti | 46enne arrestato per spaccio

Un'operazione delle forze dell'ordine di Benevento ha portato all'arresto di un 46enne accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'azione rientra in un più ampio impegno delle autorità locali nel contrasto alla diffusione di droga, con attività investigative volte a tutelare la sicurezza della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel contesto di un costante impegno da parte della Compagnia Carabinieri di Benevento volto a contrastare il fenomeno della detenzione e diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio di competenza, proseguono con determinazione e continuità le attività investigative e di prevenzione volte a reprimere tali condotte illecite e a garantire la sicurezza dei cittadini. In tale quadro operativo, nella giornata di ieri, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile coadiuvato da un'unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, ha tratto in arresto un uomo di 46 anni, residente nel beneventano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.