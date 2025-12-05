Pugni calci e bottiglie in aria Maxi rissa in paese coinvolto un minorenne

Otto persone dall’età compresa tra i 17 e i 45 anni sono state denunciate per rissa aggravata, lesioni personali, disturbo delle occupazioni e del riposo altrui. È questo l’esito delle indagini condotte dai carabinieri di Borgo Chiese affiancati dai colleghi di Storo e dalla polizia locale della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

