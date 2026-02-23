Minorenne con 300 grammi di hashish | l’arresto ad Anghiari

Un minorenne è stato arrestato ad Anghiari con oltre 300 grammi di hashish, a causa di un controllo dei carabinieri. Durante l’intervento, i militari hanno trovato droga nascosta in casa del ragazzo, che vive in provincia di Perugia. L’operazione è nata da una segnalazione sulla presenza sospetta di sostanze stupefacenti nella zona. La scoperta ha portato all’arresto immediato del giovane, che ora dovrà rispondere delle accuse.

Un minorenne arrestato con 300 grammi di hashish a Anghiari I carabinieri di Anghiari, con il supporto del nucleo radiomobile di Sansepolcro, hanno arrestato un giovane residente in provincia di Perugia per detenzione di oltre 300 grammi di hashish. Il ragazzo, notato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto, è stato perquisito e trovato in possesso di 20 grammi di droga. La perquisizione dell’abitazione ha portato al sequestro di ulteriori 300 grammi, che avrebbero fruttato circa 4.000 euro sul mercato illecito. Il minorenne è stato condotto presso l’istituto di detenzione minorile di Firenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Teneva in casa 300 grammi di droga. Arrestato un minorenneUn minorenne di Perugia è stato arrestato dai carabinieri di Anghiari perché trovati in casa con oltre 300 grammi di hashish pronti alla vendita.

GdF Caltanissetta, blitz antidroga: sequestrati 200 grammi di hashish e marijuana, un arrestoLa Guardia di Finanza di Caltanissetta ha fatto un nuovo blitz contro lo spaccio di droga.

Con la droga al parco. Due minorenni sorpresi con hashish e contantiSorpresi al parco con 35 grammi di hashish e 300 euro. Due ragazzi minorenni sono stati denunciati dalla polizia perché ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di ... lanazione.it

TvSei. . GdF arrestano pusher minorenne: sequestrati 57 grammi di hashish Un giovane della costa teramana finisce in manette per droga: la Guardia di Finanza di Roseto degli Abruzzi lo ha colto sul fatto mentre cedeva hashish a un coetaneo. - facebook.com facebook