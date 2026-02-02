Minaccia di morte la madre per farsi consegnare del denaro il giudice dispone il divieto di avvicinamento

Un uomo di 49 anni è stato colpito da un divieto di avvicinamento alla madre, che aveva minacciato di morte per ottenere denaro. Il giudice ha anche disposto l’uso del braccialetto elettronico mentre proseguono le indagini per maltrattamenti in famiglia. La polizia ha confermato che l’uomo si era reso responsabile di comportamenti violenti nei confronti della madre, portando così alla decisione di tutela.

Divieto di avvicinamento alla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico. Sono le misure disposte dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Livorno a carico di un uomo italiano di 49 anni, secondo la polizia resosi autore di maltrattamenti in famiglia e di estorsione nei confronti dell'anziana madre. L'uomo, secondo quanto ricostruito, con condotte reiterazione e spesso in stato di agitazione e alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, ha nel tempo costretto la madre con minacce e violenze a consegnargli continue somme di denaro per soddisfare i propri bisogni materiali.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondimenti su Livorno giudice

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Livorno giudice

Argomenti discussi: È colpa tua se mi ha lasciata, si presenta sotto casa e minaccia di morte la compagna dell'ex marito; Brindisi, docente spinge e minaccia di morte un alunno: indagini in corso. Tutte le conseguenze penali e disciplinari; Brindisi, genitori denunciano il prof: Nostro figlio minacciato di morte; Maltratta e minaccia di morte la moglie, arrestato 39enne a Reggio Emilia.

Pistola in pugno, minaccia di morte la madre e la sorella: arrestatoGli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato Carmine hanno arrestato un bresciano di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni ... bresciatoday.it

Le critiche costruttive aiutano a crescere, gli insulti e le minacce di morte no: la denuncia di Irene dopo l’eliminazione a MasterChef ItaliaL'ex concorrente di MasterChef Italia condivide un messaggio sui social: Le critiche aiutano, le minacce di morte no ... ilfattoquotidiano.it

Aggredisce e minaccia di morte la madre e la sorella. Impugna una pistola e la punta contro gli agenti ed i familiari. #poliziadistato blocca ed arresta 50enne bresciano. #essercisempre #questuraBrescia Link articolo: https://questure.poliziadistato.it/it/Brescia/a - facebook.com facebook

Maltratta e minaccia di morte la moglie, arrestato 39enne. L'uomo era già sottoposto a sorveglianza speciale a Reggio Emilia #ANSA x.com