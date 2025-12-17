Sotto casa della vittima violando il divieto di avvicinamento poi i danni in Questura | arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla vittima e aver causato danni nella camera di sicurezza della Questura. L'episodio, che ha coinvolto una serie di comportamenti illeciti, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e all'arresto dell'individuo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.