Sotto casa della vittima violando il divieto di avvicinamento poi i danni in Questura | arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla vittima e aver causato danni nella camera di sicurezza della Questura. L'episodio, che ha coinvolto una serie di comportamenti illeciti, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e all'arresto dell'individuo.

Prima la violazione del divieto di avvicinamento, poi i danni nella camera di sicurezza della Questura. Nel corso della serata di lunedì, gli agenti della Polizia di Stato di Ravenna hanno tratto in arresto un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, che si sarebbe reso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

