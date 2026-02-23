Milleproroghe via libera della Camera alla fiducia con 177 sì

La decisione della Camera di approvare con 177 voti favorevoli, rispetto a 93 contrari e 3 astensioni, deriva dalla richiesta di fiducia presentata dal governo sul decreto Milleproroghe. Il provvedimento, che prevede proroghe di scadenze e misure urgenti, ha ricevuto il sostegno di diverse forze politiche. La discussione ha coinvolto anche le opposizioni, che hanno espresso dubbi sulla sua efficacia. La discussione resta aperta sui contenuti del decreto.

Con 177 sì, a fronte di 93 contrari (e 3 astenuti), l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal governo per il via libera al decreto Milleproroghe, nel testo identico a quello licenziato con modifiche dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio. L'Assemblea procederà ora all'esame dei relativi 130 ordini del giorno e al voto finale atteso tra la serata di oggi (è prevista una seduta notturna tra le 21 e le 24) e domani mattina. Il provvedimento con le «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» passerà quindi all'esame del Senato dove deve essere convertito in legge entro il prossimo primo marzo (risulta pertanto esclusa la possibilità di ulteriori correzioni).