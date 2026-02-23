Milleproroghe sì Camera alla fiducia

La Camera ha dato fiducia al governo sul Decreto Milleproroghe, approvandolo con 177 voti favorevoli. La decisione arriva dopo un acceso dibattito tra le forze politiche, che hanno evidenziato le modifiche apportate per sbloccare alcune scadenze importanti. La legge ora passa al Senato, dove sarà ulteriormente discussa e potrebbe subire nuovi aggiustamenti. La discussione si concentra sulle misure per i lavoratori e le imprese.

15.30 La Camera ha approvato con 177 voti a favore, 93 contrari e 3 astenuti la fiducia al governo sul Dl Milleproroghe Il Decreto va ora all'esame del Senato. Va convertito entro il 1°marzo. Tra le misure, il rinvio al 1°gennaio 2027 dell'entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria; la proroga della protezione sanitaria ai profughi ucraini; deroghe normative per nuovi hotspot e centri migranti; la limitata responsabilità penale del personale sa-.