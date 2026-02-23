**Milleproroghe | Ok Camera a fiducia con 177 sì**

La Camera ha approvato con fiducia il decreto Milleproroghe, sostenuto da 177 voti favorevoli. La decisione arriva dopo intense discussioni e confronti tra i gruppi politici. La maggioranza ha deciso di sostenere il provvedimento che contiene proroghe di scadenze importanti e misure temporanee. Il risultato evidenzia un sostegno compatto, anche se alcune opposizioni hanno espresso forti perplessità. La seduta prosegue con l’esame di altri emendamenti collegati.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Con 177 voti a favore, 93 contrari e 3 astenuti la Camera ha concesso la fiducia al Governo sul decreto legge Milleproroghe.