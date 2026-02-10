Mercoledì 18 febbraio la Camera apre i lavori sul decreto Milleproroghe. La discussione si svolgerà dalle 11, poi giovedì si voterà la fiducia, e il 23 si chiude con il voto finale. La seduta si annuncia intensa, con i principali gruppi pronti a confrontarsi sui punti più controversi del provvedimento.

Roma, 10 feb.(Adnkronos) - Il cosiddetto decreto legge Milleproroghe approderà nell'Aula della Camera mercoledì della prossima settimana, 18 febbraio, a partire dalle 11. Il Governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia, attesa per le 13. Il giorno dopo, giovedì 19, dalle 11.20 dichiarazioni di voto, alle 13 l'inizio della chiama. Voto finale atteso per lunedì 23 febbraio. È quanto emerso dalla Conferenza dei capigruppo. Il testo, da convertire in legge entro il 2 marzo, passerà poi all'esame del Senato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milleproroghe: mercoledì 18 febbraio in Aula alla Camera, giovedì 19 fiducia, il 23 voto finale

