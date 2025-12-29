Manovra ok Camera a fiducia con 219 sì

La Camera dei Deputati ha espresso fiducia sulla manovra con 219 voti favorevoli, 125 contrari e 3 astensioni. La seduta continuerà a oltranza, riprendendo alle 22, per completare l’esame degli ordini del giorno. La discussione prosegue nel rispetto delle procedure parlamentari, senza ulteriori interventi pubblici in questa fase.

(Adnkronos) – L'Aula della Camera conferma la fiducia sulla manovra con 219 sì, 125 no e 3 astenuti. La seduta riprenderà alle 22 e andrà avanti 'a oltranza', fino al termine dell'esame degli ordini del giorno. Per domani è stato già fissato il via alle 11 delle dichiarazioni di voto in dirette Tv su Raiuno .

