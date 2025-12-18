I consiglieri comunali in visita alla pediatria dell' ospedale San Marco per Doniamo un sorriso

I consiglieri comunali hanno visitato la pediatria dell’Ospedale San Marco per portare sorrisi e calore ai piccoli pazienti in occasione del progetto “Doniamo un sorriso”. L’iniziativa, parte del “Natale in comune” promosso dal Consiglio, ha creato momenti di gioia e solidarietà, rafforzando il senso di comunità e vicinanza durante le festività. Un gesto semplice ma carico di significato che ha portato conforto ai più piccoli e alle loro famiglie.

© Cataniatoday.it - I consiglieri comunali in visita alla pediatria dell'ospedale San Marco per "Doniamo un sorriso" Il "Natale in comune" promosso dal Consiglio comunale ha regalato momenti di gioia e conforto ai piccoli pazienti della Pediatria dell'Ospedale San Marco con l'iniziativa "Doniamo un sorriso", proposta dal consigliere Maurizio Zarbo.Numerosi rappresentanti del senato cittadino, a partire dal.

