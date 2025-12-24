La Babbomobile di Elice in visita ai bambini dell' ospedale Santo Spirito per regalare dolcetti e sorrisi

Momenti di gioia e sorrisi nell'ospedale di Pescara, grazie all'arrivo della “Babbomobile”, una Fiat 500 d'epoca di colore rosso addobbata per l'occasione delle feste natalizie. Si tratta dell'automobile che ha portato zia “Fulminella” nei reparti di pediatria, malattie rare e metaboliche e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

