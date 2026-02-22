Basket | Milano suona la nona e vince la Coppa Italia Tortona sogna ma l’ultimo quarto premia l’Olimpia
Milano conquista la Coppa Italia 2026 grazie alla vittoria contro Tortona, che aveva raggiunto la finale dopo aver eliminato varie squadre. La squadra milanese ha dominato l’ultimo quarto, portando a casa il trofeo dopo un match intenso. Tortona sogna ancora, ma il quarto decisivo ha deciso il risultato finale. La vittoria segna il ritorno di Milano in vetta e dà slancio alla squadra. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso e appassionato.
Dopo due sconfitte consecutive in finale, a Torino l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano porta a casa la Coppa Italia, edizione 2026. Le Final Eight sono degli uomini di Peppe Poeta: battuta la Bertram Derthona Tortona per 85-77 ed è la nona volta che il club conquista il trofeo di metà stagione. 20 punti di Armoni Brooks, ma condivide il palcoscenico con Marko Guduric (18), Josh Nebo (14), Zach LeDay (12) e Leandro Bolmaro (11). Per Tortona non bastano i 23 di Prentiss Hubb, i 13 di Justin Gorham e i 12 di Christian Vital. Servono tre a Milano per trovare il primo squillo: a tirarlo fuori ci pensano Shields e LeDay: 10-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpia Milano-Tortona 42-28, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: i meneghini rimangono a +14 a metà secondo quartoOlimpia Milano ha mantenuto un vantaggio di 14 punti contro Tortona grazie a un’ottima difesa e a un attacco efficace, arrivando a metà secondo quarto.
LIVE Olimpia Milano-Tortona 33-18, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: break di 11-0 dei meneghini, Betram in difficoltà nel primo quartoL’Olimpia Milano ha preso il comando con un parziale di 11-0 contro Tortona, a causa di una difesa aggressiva e un attacco rapido.
