Il team italiano di short track ha conquistato una storica vittoria a Milano-Cortina, grazie a una rimonta che ha sorpreso gli Stati Uniti. La gara si è svolta sul ghiaccio tra le montagne italiane, attirando l’attenzione di migliaia di tifosi. Mentre l’hockey maschile viene eliminato, il portiere Damian Clara si distingue come possibile talento da Nhl.

Il trio azzurro dello speed skating vince in rimonta sugli Usa. Fuori l’hockey maschile. Ma il portiere Damian Clara è da Nhl. La nona sinfonia azzurra non può che essere una Corale. Anche Ludwig van Beethoven, che era sordo, sente il boato dei 6.000 nell’Oval di Milano-Rho, impazziti per l’oro delle frecce tricolori nell’inseguimento a squadre di pattinaggio, che impartiscono una lezione di potenza e stile ai campioni del mondo statunitensi. Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini vanno a prendere il metallo più prezioso con una cavalcata di 3.200 metri che sa di rimonta, di tattica, infine di esplosione atletica. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Milano-Cortina, nona sinfonia d’oro con i pattinatori-jet. Inseguimento al top 20 anni dopo Torino

Oro! L'Italia trionfa nell'inseguimento a squadre 20 anni dopo Torino 2006Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre, vincendo la finale contro gli Stati Uniti dopo aver recuperato 7 decimi di secondo.

Milano-Cortina, oggi dopo 20 anni la Fiamma Olimpica torna a TorinoDopo vent’anni, Torino accoglie nuovamente la Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.