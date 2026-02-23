Milano | sparatoria Rogoredo fermato il poliziotto che ha ucciso Mansouri 2

Un poliziotto ha sparato e ucciso un giovane a Milano, a causa di un intervento in zona Rogoredo. La Squadra Mobile ha raccolto prove, tra cui testimonianze e analisi delle telecamere di sorveglianza, che indicano un’ipotesi diversa da quella iniziale sull’episodio. Sono stati ascoltati anche quattro colleghi presenti sulla scena, indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso. Le indagini illustrano un quadro più complesso rispetto alla versione iniziale, e le verifiche continuano.

(Adnkronos) - Contro il poliziotto fermato ci sono, a dire della Squadra Mobile e della Scientifica che ha indagato su richiesta del pubblico ministero Giovanni Tarzia, una serie di elementi: le informazioni rese da alcuni testimoni, gli stessi interrogatori di altri quattro colleghi presenti sul posto e indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, l'analisi delle telecamere presenti in zona e davanti al commissariato Mecenate, il traffico telefonico cellulari degli agenti e della giovane vittima di origine marocchina, oltre alle analisi di natura tecnico scientifica da parte della balistica e sulla ricerca di Dna sulla pistola a salve trovata accanto a Mansouri, che hanno permesso di ricostruire un'atra dinamica rispetto a quella tratteggiata inizialmente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

