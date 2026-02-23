Milano il pm Tarzia | Cinturrino fermato questa mattina in commissariato

Carmelo Cinturrino, poliziotto coinvolto nell’omicidio di un uomo a Milano, è stato fermato questa mattina nel commissariato di via Mecenate. La sua cattura è avvenuta mentre era ancora in servizio, durante un controllo di routine. La notizia ha suscitato grande attenzione tra colleghi e cittadini, che si chiedono quali siano i motivi dietro questa decisione. La vicenda rimane sotto osservazione mentre si attende un’ulteriore spiegazione.

(LaPresse) Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, è stato fermato mentre si trovava in servizio nel commissariato di via Mecenate, a Milano. Secondo quanto ricostruito, l’agente era regolarmente in turno dalle 8 del mattino quando, circa un’ora dopo l’inizio del servizio, sono arrivati gli uomini della Squadra Mobile. Il provvedimento arriva nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura sulla morte del 28enne, colpito da un proiettile lo scorso 26 gennaio durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, alle porte del capoluogo lombardo. Mansouri, ritenuto un presunto pusher, era stato fermato nel corso di un’operazione anti-spaccio quando è stato esploso il colpo di pistola che si è rivelato fatale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher. Il pm: «C'è il rischio che uccida ancora»Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, viene arrestato per l’omicidio di un pusher, avvenuto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo.

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher. Il pm: «Arma messa accanto alla vittima dopo il delitto»Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, è stato fermato dopo che si è scoperto che aveva collocato l’arma vicino al corpo di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio in un boschetto di Rogoredo.

Milano, pusher ucciso a Rogoredo: si rafforza l'ipotesi di omicidio volontario. L'agente mentì ai colleghi sui soccorsiGli interrogatori dei quattro poliziotti indagati ridisegnano lo scenario. Sospetti su una possibile messinscena dell’arma e su una gestione opaca ... affaritaliani.it

Milano: sparatoria Rogoredo, poliziotti indagati rispondono a pmMilano, 19 feb. (Adnkronos) - Hanno deciso di rispondere i quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nella morte di Abdherraim Mansouri, 28 anni, ucciso con un colpo di p ... lanuovasardegna.it

Lunedì 26 gennaio, nel quartiere Rogoredo di Milano, un poliziotto ha sparato e ucciso un 28enne nordafricano durante un controllo antidroga. L’agente, indagato per omicidio volontario, ha raccontato al pm Giovanni Tarzia la sua versione dei fatti: - facebook.com facebook

L’assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla procura di Milano. L’accusa è di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, il ventottenne ucciso nel tardo pomeriggio del 26 gennaio nell’are x.com