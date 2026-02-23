Milano | difesa ' Mansouri era terrorizzato da Cinturrino è difficile denunciare un agente'

Mansouri ha dichiarato di essere stato terrorizzato dall'agente Cinturrino, motivo per cui ha evitato di presentare denuncia. La paura derivava dalla lunga conoscenza con l’indagato, che ha descritto come minaccioso. La testimonianza rivela come la presenza di Cinturrino abbia influito sulla sua decisione di tacere per molto tempo. La situazione si complica considerando la difficile posizione di chi si sente oppresso da un agente di polizia.

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "Conosceva l'indagato Cinturrino da diverso tempo, era terrorizzato da questo poliziotto, era terrorizzato". Lo afferma Debora Piazza, l'avvocata che insieme al collega Marco Romagnoli, difende la famiglia di Abderrahim Mansouri, 28 anni, ucciso dal poliziotto Carmelo Cinturrino durante un controllo anti spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo, alle porte di Milano. Contro l'agente fermato per l'omicidio volontario anche "i rilievi dell'autopsia e un testimone oculare" aggiunge. "Io gli avevo suggerito di acquistare delle telecamere, certo che è molto difficile denunciare un componente delle forze dell'ordine quando a fare la denuncia è un pregiudicato, marocchino di 28 anni, insomma un 'signor nessuno'.

Sparatoria a Rogoredo, fermato l'agente Cinturrino per l'omicidio di MansouriCarmelo Cinturrino, agente di polizia, è stato arrestato stamane per aver ucciso Abderrahim Mansouri, conosciuto come

Fermato per omicidio volontario l’agente Carmelo Cinturrino: quella di Abderrahim Mansouri fu un’esecuzioneCarmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Milano, è stato arrestato per aver ucciso Abderrahim Mansouri.

