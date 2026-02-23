Fermato per omicidio volontario l’agente Carmelo Cinturrino | quella di Abderrahim Mansouri fu un’esecuzione

Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Milano, è stato arrestato per aver ucciso Abderrahim Mansouri. La causa dell'intervento è stata la scoperta di prove che collegano l’agente all’omicidio, avvenuto in circostanze sospette. Le forze dell’ordine hanno trovato elementi che suggeriscono un intervento diretto e volontario. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli di questa vicenda inquietante.

Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia di Stato in forza al commissariato Mecenate di Milano, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. A firmare il provvedimento è stata la Procura di Milano, coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola, dopo settimane di indagini condotte dalla Squadra Mobile. Tutto ha inizio nel pomeriggio del 26 gennaio 2026, nel cosiddetto “boschetto di Rogoredo”, una delle piazze di spaccio più note del capoluogo lombardo. Durante quello che era descritto come un controllo antidroga, Cinturrino, 41 anni e considerato il più esperto del gruppo operativo, ha esploso un unico colpo di pistola che ha raggiunto Abderrahim Mansouri, marocchino di 28 anni, vicino alla tempia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

