Olimpiadi Mattarella apre ufficialmente i Giochi di Milano-Cortina Malagò | La bellezza dell’Italia è patrimonio di tutti – Le foto

Alle 20, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina ha preso il via davanti a 67mila persone a San Siro, tutto esaurito e record di pubblico per i Giochi Invernali. Tra spettacoli di danza, musica e performance, l'evento ha coinvolto il pubblico in una serata di festa e attesa. Il presidente Mattarella ha partecipato, dando il via ufficiale alla manifestazione, mentre Malagò ha ricordato come la bellezza dell'Italia sia un patrimonio di tutti.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina è iniziata puntuale alle 20. Davanti ai 67mila spettatori di San Siro – tutto esaurito e nuovo record di pubblico per i Giochi Invernali – è andato in scena uno spettacolo di danza, musica e performance. « La bellezza italiana non ci appartiene, ci è stata affidata dalla storia come responsabilità: è più di un valore estetico, è un’energia». Con queste parole, il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha aperto il suo discorso ufficiale allo stadio di San Siro. «Siamo pronti a scrivere una nuova pagina della storia olimpica, ispirati dai valori che ci uniscono: eccellenza, amicizia e rispetto».🔗 Leggi su Open.online

Il presidente Mattarella ha aperto ufficialmente i Giochi di Milano-Cortina, chiedendo il rispetto della tregua olimpica.

