Milano Cortina cala il sipario | la bandiera olimpica passa alla Francia Coventry | Dichiaro i Giochi conclusi

Milano e Cortina hanno concluso i Giochi invernali a causa della cerimonia di chiusura a Verona, dove si è ufficialmente spostata la bandiera olimpica alla rappresentanza francese. La manifestazione si è conclusa con una cerimonia semplice e coinvolgente, che ha attirato l’attenzione di migliaia di spettatori. Coventry ha dichiarato ufficialmente la fine degli eventi, chiudendo così un’edizione ricca di emozioni e sfide sportive. Ora si attendono i prossimi passi per le future Olimpiadi.

(Adnkronos) – Con la cerimonia di chiusura a Verona di oggi, domenica 22 febbraio, cala il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per l’Italia, un’edizione da record oltre le più rosee aspettative tra sorprese e conferme. Due settimane di gare, emozioni, trionfi e sconfitte. Passaggio di bandiera olimpica europea alla Francia, che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici Invernali nel 2030 nelle Alpi francesi. Il presidente del Cio Kirsty Coventry ha ringraziato Milano Cortina: “Grazie Italia per questi Giochi. Le arene erano piene, le sedie rumorose, l’atmosfera elettrica. Avete celebrato i vostro campioni e avete tifato per atleti di ogni nazione, dimostrando che passione e rispetto possono convivere. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Cala il sipario su Milano-Cortina 2026, a Verona Bolle incanta l'Arena. Coventry "Giochi m...Milano-Cortina 2026 si conclude con un evento spettacolare a Verona, dove Bolle ha incantato l’Arena con una performance di danza.

Milano-Cortina 2026, all’Arena di Verona cala il sipario sui Giochi: musica, memoria e passaggio alla FranciaLa chiusura dei Giochi di Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona ha attirato molte persone, coinvolgendo anche artisti e atleti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milano Cortina, cala il sipario: Italia chiude Olimpiadi da record; Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou dell'evento all'Arena di Verona; Cala il sipario su Milano Cortina 2026: il Tricolore sfila all'Arena di Verona tra le mani di Vittozzi e Ghiotto; Milano-Cortina, cala il sipario: il bilancio dell’inviata del TgLa7.

Milano Cortina, cala il sipario: la bandiera olimpica passa alla Francia. Coventry: Dichiaro i Giochi conclusiLa spedizione italiana archivia la rassegna con 30 medaglie. Malagò: Italia, missione compiuta Con la cerimonia di chiusura a Verona di oggi, domenica 22 febbraio, cala il sipario sulle Olimpiadi in ... adnkronos.com

Cerimonia di chiusura, cala il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Malagò: Ben fatto Italia, sei una squadra vincenteSi sono chiusi stasera i Giochi invernali record per l’Italia: 30 medaglie. Un successo assicurato da un’organizzazione impeccabile riconosciuta anche dal Cio e dalle altre Nazioni partecipanti. La pr ... ilrestodelcarlino.it

Blog | Milano-Cortina: come sono andate le olimpiadi invernali Direi molto bene - Info Data infodata.ilsole24ore.com/2026/02/23/mil… x.com

Con #MilanoCortina "abbiamo sposato al talento la concretezza, incassando un credito di fronte al mondo per il domani, possiamo provare a spenderlo per sognare ancora". Magari le Olimpiadi estive del 2040 - facebook.com facebook