Cala il sipario su Milano-Cortina 2026 a Verona Bolle incanta l' Arena Coventry Giochi m

Milano-Cortina 2026 si conclude con un evento spettacolare a Verona, dove Bolle ha incantato l’Arena con una performance di danza. La scelta di Verona come sede finale deriva dalla volontà di coinvolgere anche città meno note, portando un’atmosfera di festa e emozione. Durante la serata, il pubblico ha assistito a momenti di grande coinvolgimento e stupore, mentre il cantante ha portato sul palco un repertorio di successi. La manifestazione si chiude con un forte senso di unità e speranza.

AGI - È un racconto intimo e commovente. Quello delle sensazioni, delle immagini e delle ansie trasformate in ricordo. Quello dei bracieri (due, per la prima volta nella storia) che si spengono all'unisono dopo aver illuminato e scandito per giorni la vita di atleti e appassionati, con l' Arena di Verona che resta per qualche istante nel buio più completo. Per la prima volta nella storia dell' anfiteatro veronese, il palcoscenico occupa l'intera superficie del parterre, con una forma ispirata ai riverberi creati da una goccia d'acqua che cade. È " Beauty in action " lo spettacolo con cui si sono chiuse le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Agi.it

Chiusi i Giochi. Coventry: «Grazie Italia, è stato magico». La danza di Bolle incanta l'Arena, ovazione per Achille LauroLe Olimpiadi di Milano Cortina si sono concluse con grande entusiasmo, dopo che l’Italia ha ricevuto numerosi complimenti per l’organizzazione.

Chiusi i Giochi, spenti i bracieri. Coventry: «Grazie Italia, è stato magico». E la danza di Bolle incanta l'Arena | La direttaCoventry ringrazia l’Italia per aver contribuito a un’edizione memorabile delle Olimpiadi di Milano Cortina, conclusa con una cerimonia emozionante e spettacolare.

Olimpiadi, cala il sipario su Milano-Cortina 2026: il testimone passa alla FranciaDopo poco più di due settimane di gare di sport invernali cala il sipario sui giochi olimpici Milano-Cortina 2026, la prima Olimpiade diffusa mai realizzata al mondo. Palcoscenico della cerimonia di c ... unionesarda.it

Milano Cortina, cala il sipario: Italia chiude Olimpiadi da recordCon la cerimonia di chiusura a Verona cala il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con il passaggio di consegne alla Francia, che sulle Alpi organizzerà i Giochi 2030. Per l'Italia ... adnkronos.com

Milano Cortina 2026. La cerimonia si chiude con gli "incoscienti giovani" di Achille Lauro Nato a Verona e cresciuto a Roma: artista da 40 dischi di platino, 12 d’oro - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano Cortina 2026, oggi le ultime medaglie e la chiusura dei Giochi - la Repubblica x.com