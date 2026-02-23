Milano Cortina 2026 si spengono i bracieri | chiusura tra opera e pop a Verona promossa all’estero

I due bracieri olimpici si sono spenti a Verona, segnando la conclusione ufficiale dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. La chiusura, avvenuta tra l’entusiasmo del pubblico e le celebrazioni, rappresenta un momento simbolico per il mondo dello sport. La cerimonia ha attirato molti spettatori, desiderosi di condividere il ricordo di questa edizione. Ora si attende il prossimo passo verso le future manifestazioni olimpiche.

I due bracieri olimpici si sono spenti, segnando ufficialmente la fine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. All’ Arena di Verona, in una cornice patrimonio Unesco, la cerimonia di chiusura ha unito lirica, musica pop e tecnologia in uno spettacolo che ha convinto pubblico e stampa internazionale. A dichiarare conclusi i Giochi è stata la presidente del CIO, Kirsty Coventry: «Avete realizzato un nuovo tipo di Giochi invernali e fissato un altissimo standard per il futuro». Arena che si è trasformata in una piazza italiana del Settecento, quasi fosse un dipinto veneziano, ma anche quella di un palcoscenico di arte contemporanea, un’installazione sospesa tra la video arte e la discoteca, per poi fare da culla per la festa vera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono finite. Grande show all’Arena di Verona, si spengono i bracieriL’evento ha avuto luogo a causa del termine delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che hanno concluso con una cerimonia spettacolare all’Arena di Verona.

Dalla lirica al pop: l'Arena di Verona al centro della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Francesco Pannofino ha diretto la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, portando sul palco artisti come Deborah Compagnoni e Achille Lauro.

#MilanoCortina2026, com'è stata la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali

