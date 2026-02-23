Dalla lirica al pop | l' Arena di Verona al centro della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Francesco Pannofino ha diretto la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, portando sul palco artisti come Deborah Compagnoni e Achille Lauro. La scelta di utilizzare l’Arena di Verona è stata motivata dalla voglia di unire musica e tradizione in un evento spettacolare. Il pubblico ha assistito a esibizioni che spaziano dalla lirica al pop, creando un’atmosfera unica. Il sindaco Damiano Tommasi ha partecipato alla conclusione della manifestazione.

Achille Lauro Il brano Incoscienti giovani è quello con cui Achille Lauro chiude la cerimonia. Disco di platino, con decine di milioni di ascolti. Con questa performance si chiude la cerimonia. Rigoletto che ci ha fatto da guida torna nei meandri dell’anfiteatro. L’Olimpiade è finita. Lo spegnimento della fiamma Con i discorsi ufficiali si spegne la fiamma accompagnata nei suoi ultimi momenti dalle note Experience di Ludovico Einuadi suonate da Gloria Campaner. Il sole che ha dominato la scena dal finale del segmento Water Cycle torna a scendere al centro dello stage. Luce che accompagna le immagini dei bracieri di Milano e di Cortina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L'Arena di Verona e il teatro al centro della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Francesco Pannofino dirige la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali a Verona, teatro dell’evento, per la presenza di artisti come Achille Lauro e atleti come Deborah Compagnoni.

Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o CortinaLa decisione di spostare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Verona deriva dalla volontà di coinvolgere una città più vicina alle strutture sportive e di valorizzare il suo patrimonio culturale.

