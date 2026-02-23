Milani schiaccia Montalto | tre set e playoff in vista
Milani ha vinto contro Montalto in tre set, dando un colpo deciso alle speranze di qualificazione dei avversari. La squadra di Milani ha dominato il match al PalaFerraro di Cosenza, ottenendo punti fondamentali per la corsa ai playoff. La vittoria rafforza la posizione in classifica e avvicina i playoff. Montalto, invece, cerca di reagire dopo questa sconfitta difficile. La partita ha mostrato l’energia e la determinazione di entrambe le formazioni.
Milani vola in Serie C: tre set a Montalto e playoff sempre più vicini La New Tech Pallavolo Milani ha conquistato tre punti preziosi nella 19° giornata del campionato di Serie C maschile, superando la Polisportiva Montalto in tre set al PalaFerraro di Cosenza. Con i parziali di 25-19, 25-17 e 25-17, i gialloblù hanno dimostrato un tasso tecnico superiore, nonostante alcuni errori da entrambe le squadre. La vittoria consolida la posizione della Milani nella lotta per il vertice della classifica, in attesa dello scontro diretto contro Cinquefrondi il 28 febbraio. Una vittoria senza appello: la Milani domina Montalto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ai biancorossi bastano tre set. La Lube schiaccia i belgi del LeuvenLa Cucine Lube Civitanova si impone in tre set contro Haasrode Leuven, consolidando la propria prestazione in questa partita.
Volley Bergamo si impone a Perugia: tre set a zero e rilancio in corsa playoffIl Volley Bergamo si prende una vittoria importante a Perugia.
