Milani schiaccia Montalto | tre set e playoff in vista

Milani ha vinto contro Montalto in tre set, dando un colpo deciso alle speranze di qualificazione dei avversari. La squadra di Milani ha dominato il match al PalaFerraro di Cosenza, ottenendo punti fondamentali per la corsa ai playoff. La vittoria rafforza la posizione in classifica e avvicina i playoff. Montalto, invece, cerca di reagire dopo questa sconfitta difficile. La partita ha mostrato l’energia e la determinazione di entrambe le formazioni.