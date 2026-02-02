Volley Bergamo si impone a Perugia | tre set a zero e rilancio in corsa playoff

Il Volley Bergamo si prende una vittoria importante a Perugia. La squadra biancorossa ha vinto senza problemi, vincendo tre set a zero contro la formazione umbra. Dopo un momento difficile, questa vittoria permette loro di tornare in zona playoff e riprendere la corsa verso gli obiettivi stagionali.

Il Volley Bergamo 1991 ha espugnato il PalaBianchi di Perugia con un netto 3-0, riportando in zona playoff dopo un periodo di difficoltà. La vittoria, ottenuta in tre set consecutivi senza subire alcuna resistenza significativa, è stata frutto di una prestazione solida e coerente, che ha messo in evidenza la crescita del gruppo e il ritorno in forma di Cese Montalvo. L’incontro, disputato il 1 febbraio 2026, ha rappresentato un punto di svolta per i bergamaschi, che dopo quasi due mesi senza successi in campionato hanno finalmente trovato la giusta intensità e lucidità tattica. Perugia, ultima in classifica, non è riuscita a contenere il ritmo impostato dai padroni di casa, privi di margini di manovra in attacco e in difesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

