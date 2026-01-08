Ai biancorossi bastano tre set La Lube schiaccia i belgi del Leuven
La Cucine Lube Civitanova si impone in tre set contro Haasrode Leuven, consolidando la propria prestazione in questa partita. I biancorossi hanno mostrato solidità e determinazione, portando a casa la vittoria senza eccessivi sforzi. La squadra di coach Baldovin ha gestito efficacemente il match, evidenziando un buon livello di forma e preparazione in vista delle prossime sfide.
haasrode 0 cucine lube civitanova 3 Volley Haasrode Leuven: Ponsin 5, Hofmans 12, Peeters 2, De Saedeleer 6, Prevert 5, Valkiers, Verwimp (L), Malisse, Witvrouwen, Olalla. N.E. De Bruyn, Madjunkov, Parmentier. All. Tuerlinckx Cucine Lube Civitanova: D’heer 9, Gargiulo 8, Loeppky 14, Boninfante 4, Poriya 10, Bottolo 4, Balaso (L), Duflos-Rossi 4. N.E. Orduna, Bisotto, Kukartsev, Podrascanin, Tenorio. All. Medei Arbitri: Koutsoulas (Gre) e Sikanjic Lie Parziali: 17-25 (21’), 17-25 (24’), 13-25 (20’) Note: Leuven battute sbagliate 12, ace 3, muri 4, ricezione 37% (perfetta 13%), attacco 37%; Lube bs 14, ace 9, muri 11, 31% (14%), 57%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
