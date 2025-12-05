Milan tutto sul campionato Le reazioni dei tifosi social dopo la Coppa Italia
Lazio-Milan 1-0, i rossoneri perdono e vengono eliminati dalla Coppa Italia agli ottavi di finale della competizione. Le reazioni. Lazio-Milan 1-0, i rossoneri perdono e vengono eliminati dalla Coppa Italia agli ottavi di finale della competizione. Le reazioni dei tifosi sui social dal video di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Prime indiscrezioni sulla maglia away del Milan 2026-27 Secondo il leak di FootyHeadlines, il nuovo kit da trasferta promette un ritorno elegante a un’identità cromatica senza tempo. Linee pulite, stile classico, vibes da grande Milan: tutto fa pensare - facebook.com Vai su Facebook
PAGELLE E TABELLINO LAZIO-MILAN 1-0: Noslin cambia tutto, Zaccagni punisce. Leao che flop ? @francescoiucca Vai su X
Milan fuori dalla Coppa, Viviano: "Non è uscito di proposito, ma ad Allegri non dispiacerà troppo" - L'ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto a Mediaset, ha commentato l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia dopo la sconfitta con la Lazio. Riporta tuttomercatoweb.com
Milan, finalmente Jashari: qualità e sostanza, positivo il test con la Lazio - Lo svizzero, reduce da oltre tre mesi di stop per il brutto infortunio estivo, gioca una gara molto convincente ... Scrive msn.com
Milan, Ricci: "Siamo dispiaciuti, ma voltiamo pagina" - Il Milan saluta la Coppa Italia: la Lazio passa ai quarti di finale grazie al gol di Zaccagni. Secondo tuttomercatoweb.com
Milan-Lazio 1-0: Leao decide a San Siro e Allegri sorpassa la Roma - Vittoria preziosa del Milan sulla Lazio: decide Leao, finale acceso con proteste e rosso ad Allegri. Scrive romait.it
Milan, vittoria col brivido VAR: a San Siro succede di tutto nel recupero, Lazio furiosa - in vetta alla classifica, gli ospiti chiedono un rigore ma la spiegazione dell'arbitro Collu manda tutti fuori giri ... Lo riporta tuttosport.com
Milan-Lazio, sfogo Varriale sul rigore negato scatena la polemica. La sentenza di Calvarese - Solo l'ex giornalista Rai Enrico Varriale attacca l'arbitro Collu per non aver concesso il penalty ai biancocelesti al 95' di Milan- Riporta sport.virgilio.it