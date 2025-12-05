Milan tutto sul campionato Le reazioni dei tifosi social dopo la Coppa Italia

Pianetamilan.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio-Milan 1-0, i rossoneri perdono e vengono eliminati dalla Coppa Italia agli ottavi di finale della competizione. Le reazioni. Lazio-Milan 1-0, i rossoneri perdono e vengono eliminati dalla Coppa Italia agli ottavi di finale della competizione. Le reazioni dei tifosi sui social dal video di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan tutto sul campionato le reazioni dei tifosi social dopo la coppa italia

© Pianetamilan.it - Milan, tutto sul campionato. Le reazioni dei tifosi social dopo la Coppa Italia

Scopri altri approfondimenti

Milan fuori dalla Coppa, Viviano: "Non è uscito di proposito, ma ad Allegri non dispiacerà troppo" - L'ex portiere Emiliano Viviano, intervenuto a Mediaset, ha commentato l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia dopo la sconfitta con la Lazio. Riporta tuttomercatoweb.com

milan tutto campionato reazioniMilan, finalmente Jashari: qualità e sostanza, positivo il test con la Lazio - Lo svizzero, reduce da oltre tre mesi di stop per il brutto infortunio estivo, gioca una gara molto convincente ... Scrive msn.com

milan tutto campionato reazioniMilan, Ricci: "Siamo dispiaciuti, ma voltiamo pagina" - Il Milan saluta la Coppa Italia: la Lazio passa ai quarti di finale grazie al gol di Zaccagni. Secondo tuttomercatoweb.com

Milan-Lazio 1-0: Leao decide a San Siro e Allegri sorpassa la Roma - Vittoria preziosa del Milan sulla Lazio: decide Leao, finale acceso con proteste e rosso ad Allegri. Scrive romait.it

milan tutto campionato reazioniMilan, vittoria col brivido VAR: a San Siro succede di tutto nel recupero, Lazio furiosa - in vetta alla classifica, gli ospiti chiedono un rigore ma la spiegazione dell'arbitro Collu manda tutti fuori giri ... Lo riporta tuttosport.com

milan tutto campionato reazioniMilan-Lazio, sfogo Varriale sul rigore negato scatena la polemica. La sentenza di Calvarese - Solo l'ex giornalista Rai Enrico Varriale attacca l'arbitro Collu per non aver concesso il penalty ai biancocelesti al 95' di Milan- Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Tutto Campionato Reazioni