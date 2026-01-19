Milan-Lecce 1-0 le reazioni dei tifosi sui social | è scoppiata la Füllkrug-mania!

Dopo la vittoria del Milan contro il Lecce, grazie al primo gol in rossonero di Niclas Füllkrug, i tifosi si sono affollati sui social per condividere le proprie reazioni. Le opinioni si sono concentrate sulla prestazione del nuovo acquisto, dando vita alla cosiddetta

Con un gol di Niclas Füllkrug, primo in rossonero, il Milan ha battuto per 1-0 il Lecce a San Siro: le reazioni social dei tifosi nel video. Con un gol al 76' di Niclas Füllkrug, il primo in rossonero arrivato con un preciso colpo di testa sul pregevole assist dalla destra di Alexis Saelemaekers, il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 1-0 il Lecce di Eusebio Di Francesco a 'San Siro': le reazioni social dei tifosi milanisti nel video di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

"Si è girato Füllkrug": le reazioni social a Milan-Lecce

Dopo la vittoria del Milan contro il Lecce, i social si sono riempiti di commenti e reazioni. La partita è risultata decisiva per mantenere il ritmo dell’Inter e continuare a inseguire il sogno scudetto. Analizziamo i principali commenti degli utenti e le impressioni condivise sui social, in un contesto di grande attenzione e coinvolgimento attorno alla squadra rossonera.

