Dumfries rompe il silenzio il messaggio dopo l’operazione | È stato un mese duro ma il peggio è alle spalle ora… – FOTO

Dumfries condivide un messaggio sui social dopo l’operazione alla caviglia sinistra, offrendo un aggiornamento sul suo percorso di recupero. L’esterno olandese, dopo un mese difficile, esprime ottimismo e fiducia nel superare questa fase, condividendo con i tifosi le sue emozioni e il suo stato attuale.

Inter News 24 Dumfries rompe il silenzio, il messaggio social dell’esterno olandese dopo l’operazione alla caviglia sinistra. Pochi istanti dopo l’uscita dalla sala operatoria, Denzel Dumfries ha voluto inviare un messaggio rassicurante a tutto l’ambiente interista. Attraverso i propri canali social ufficiali, il laterale della nazionale Oranje, finito sotto i ferri per risolvere definitivamente il problema alla caviglia, ha confermato la perfetta riuscita dell’intervento chirurgico. Nel suo lungo post, il numero 2 della Beneamata non ha nascosto le difficoltà emotive vissute nell’ultimo mese, definendolo un periodo particolarmente duro e intenso, ma ha sottolineato con sollievo come il momento più critico sia ormai archiviato. Internews24.com

Schira - Denzel Dumfries resterà indisponibile per circa tre mesi, con rientro previsto a inizio marzo. - facebook.com facebook