Curva Sud | Anche a Torino prezzi raddoppiati nel silenzio complice del Milan In Lega …

La Curva Sud del Milan protesta e sottolinea il caro biglietti per le partite in trasferta alla viglia della partita contro il Torino. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

curva sud torino prezziCaro biglietti, Curva Sud: "Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan" - La Curva Sud Milano ha pubblicato una storia su Instagram che mostra che il costo dei biglietti per il settori ospiti per la gara di domani sera in casa del Torino è di 45 euro, mentre per ... Riporta milannews.it

curva sud torino prezziTorino–Milan, il Toro alza i prezzi del settore ospiti: la protesta della Curva Sud - Per la gara con il Milan il biglietto del settore ospiti passa da 25 a 45 euro: gli ultras rossoneri denunciano sui social il rincaro e il silenzio della società ... Scrive msn.com

curva sud torino prezziIl Torino aumenta i prezzi per il settore ospiti: la protesta della curva rossonera - La Curva rossonera insorge rispetto alla politica dei prezzi dei biglietti granata, ben diversa fra Torino- Come scrive msn.com

