Milan Borghi commenta | Saelemaekers sempre troppo poco celebrato per quello che porta in campo

Stefano Borghi ha analizzato la recente vittoria del Milan contro il Lecce, evidenziando l'importanza di Alexis Saelemaekers. L'opinionista ha sottolineato come il calciatore belga sia spesso sottovalutato rispetto al suo contributo in campo, considerandolo una figura fondamentale per la squadra. Questa riflessione invita a un'analisi più approfondita del suo ruolo e del suo valore nel contesto rossonero.

Il giornalista ed opinionista Stefano Borghi ha parlato nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube della vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Nel video ha sottolineato anche le prestazioni di Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Dal punto di vista della produzione la prestazione c'è stata. Falcone ha parato di tutto. Leao che alla fine è sempre lì in bilico tra ha fatto bene e potrebbe fare di più. Si è anche prodigato come rifinitore, come attaccante di sponda in certi momenti, il Milan alla fine l'ha vinta con un'espressione di calcio diretto di indole allegriana, perché lui quando dice che il calcio è semplice e va eseguito con tecnica, capacità e linearità, pensa proprio ad un'azione dove il difensore centrale scruta all'orizzonte, vede un esterno largo, lo va a pescare con precisione, un lancio veramente bello di qualità, io rimango convinto che Gabbia non sia un difensore di altissimo livello ma sono anche convinto che con la voglia di prendersi il Milan, con l'applicazione, il fare le cose veramente molto bene, si è guadagnato le cose, strameritatamente un ruolo importante in questa squadra". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Borghi: “Milan, Füllkrug porta caratteristiche che servono tantissimo. Poi è un combattente”Stefano Borghi analizza l'inserimento di Niclas Füllkrug nel Milan, sottolineando le sue qualità di combattente e le caratteristiche che arricchiscono la rosa rossonera.

Milan, Saelemaekers: “Allegri sa che può sempre contare su di me. Lo Scudetto non è nella nostra testa”Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'SportMediaset' in merito alla stagione e alla fiducia nei confronti di Allegri.

