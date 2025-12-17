Juve Roma il giallorosso prova a recuperare per il match dell’Allianz Stadium | ecco di chi si tratta e le sue attuali condizioni fisiche
Artem Dovbyk lavora intensamente per recuperare in vista della sfida tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium. Il centravanti giallorosso sta aumentando i carichi di lavoro per riuscire a essere disponibile, cercando di superare le difficoltà fisiche e contribuire alla squadra nel match di sabato sera.
Juve Roma, Artem Dovbyk accelera per esserci sabato sera. Il centravanti della Roma aumenta i carichi di lavoro per strappare la convocazione. La marcia di avvicinamento alla sfida tra Juve Roma, in programma allo Stadium sabato sera alle 20:45, vede come protagonista assoluto Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino sta compiendo ogni sforzo possibile per recuperare la condizione fisica necessaria e mettersi a disposizione per il big match. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il centravanti classe 1997 sta gradualmente aumentando i carichi di lavoro nel tentativo di superare i recenti problemi fisici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
