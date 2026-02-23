Milan il ko col Parma ha confermato un problema noto Perché non provare a cambiare modulo?

La sconfitta del Milan contro il Parma ha mostrato chiaramente come la squadra fatichi a superare le difese compatte avversarie. Questa difficoltà deriva dalla mancanza di variazioni tattiche che possano sorprendere gli avversari. I tifosi chiedono un cambio di modulo per migliorare le occasioni da gol e rendere il gioco più fluido. Allegri sta valutando se modificare il sistema di gioco per risolvere il problema. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime partite.

"Quando troviamo le squadre molto chiuse facciamo fatica. Dobbiamo muoverci meglio. Avevamo fatto meglio in settimana, aspettavamo questo atteggiamento del Parma. Abbiamo lavorato sugli inserimenti, ne abbiamo fatti un po' pochi. Abbiamo avvantaggiato loro crossando troppo e non trovando nessuno dentro l'area". Queste le parole di Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri ieri squalificato, rilasciate ai microfoni di 'DAZN' dopo la sconfitta col Parma. Uno dei problemi del Diavolo è chiaro ed è evidente da diverso tempo. Contro le squadre che si chiudono in difesa il Milan fa fatica a segnare e a costruire azioni da gol. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Altafini: «Il Napoli ha tante assenze, ma Conte ha trovato una soluzione col cambio modulo. È un allenatore formidabile»

Neres verso l’operazione alla caviglia, che mazzata per il Napoli: ma perché ha giocato col Parma?Neres si appresta a sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia, confermando le preoccupazioni emerse nelle ultime settimane.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Il Milan cade in casa con il Parma, l’Inter vola a +10: rossoneri ko dopo 24 partite; Serie A: il Milan va ko col Parma, e l'Inter vola a +10; Dal mancato rigore su Loftus al dietrofront sul gol di Troilo: Milan contro arbitro e Var; Serie A: Milan ko in casa col Parma | blue News.

Pisa, riecco Albiol: il punto sulle condizioni di Semper e ScuffetDopo il k.o interno contro il Milan, il Pisa è tornato ad allenarsi in vista del derby di lunedì sera contro la Fiorentina. Mister Hiljemark può sorridere, arrivano buone notizie dall'infermeria. La p ... fantacalcio.it

Ecco l’esito dell’operazione di Loftus-Cheek dopo l’infortunio in Milan-Parma | PM News - facebook.com facebook

Il commento del club a Milan-Parma: "Una mazzata guardando la vetta, seppur l'obiettivo da sempre dichiarato sia e rimanga la qualificazione in Champions" x.com