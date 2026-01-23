Neres verso l'operazione alla caviglia che mazzata per il Napoli | ma perché ha giocato col Parma?

Neres si appresta a sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia, confermando le preoccupazioni emerse nelle ultime settimane. La visita in Inghilterra ha evidenziato che il giocatore avrebbe bisogno di un intervento, spiegando la sua assenza e le ragioni della sua decisione di scendere in campo contro il Parma. La situazione rappresenta un problema per il Napoli, che dovrà valutare gli sviluppi e i tempi di recupero.

La visita in Inghilterra sembra aver confermato tutti i timori di queste settimane: la lesione richiede un intervento chirurgico. David Neres si avvia verso un intervento alla caviglia. La Gazzetta dello Sport conferma che per l'esterno del Napoli si prevede uno stop di circa 2 mesi, con ritorno in campo previsto tra il Cagliari (22 marzo) e il Milan (4 aprile).

