Altafini | Il Napoli ha tante assenze ma Conte ha trovato una soluzione col cambio modulo È un allenatore formidabile
Prima della super sfida tra Napoli e Juventus, a dire la sua è una leggenda del calcio italiano come José Altafini. L’ex bomber, 216 gol in Serie A ed ex calciatori di entrambe le compagini ha così analizzato il big match di stasera. Ecco le sue parole a Tuttosport. Le parole di Altafini. Spalletti ha definito Napoli-Juve la gara chiave per la stagione bianconera. È d’accordo? «Finora la Juve ha fatto fatica, ma la partita di oggi è uno scontro diretto e può permettere alla Signora di rientrare in corsa anche per la vetta in caso di vittoria». Come valuta il primo mese juventino di Spalletti? «Positivamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
