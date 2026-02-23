Milan Gabbia | Delusione e amarezza Ma c’è una stagione da terminare senza rimpianti

Matteo Gabbia ha commentato la sconfitta del Milan contro il Parma, causata da una prestazione sottotono e da problemi fisici. Il difensore rossonero, nonostante il risentimento muscolare che lo ha tenuto fuori dal campo, si è fatto sentire alla radio e ai giornali, esprimendo delusione e amarezza. La squadra ora si concentra sulla fine della stagione, anche se il risultato recente lascia spazio a rammarico. Gabbia ha sottolineato l’importanza di chiudere senza rimpianti.

Ieri pomeriggio, all'annuncio delle formazioni ufficiali di Milan-Parma, in distinta figurava regolarmente al suo posto, difensore centrale titolare della difesa a tre di Massimiliano Allegri, anche Matteo Gabbia. Il classe 1999, però, ha accusato un risentimento muscolare nel riscaldamento e, per evitare che, magari, il fastidio accusato si tramutasse in un infortunio muscolare, il Milan ha preferito alla fine lasciare Gabbia a riposo e far giocare al suo posto Koni De Winter. Al termine del match, però, Gabbia - cresciuto nel settore giovanile rossonero e simbolo di milanismo - si è presentato ai microfoni di, radio, tv e quotidiani per metterci la faccia dopo la sconfitta (0-1) del Diavolo a 'San Siro' al cospetto dei ducali di Carlos Cuesta, giunti alla terza vittoria consecutiva in campionato (non accadeva dal 2014). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Italiano dopo la delusione in Supercoppa: «Il Napoli ha overperformato e ha giocatori fuori categoria. Noi senza rimpianti»Dopo la sconfitta in Supercoppa, l'allenatore della Juventus ha commentato la prestazione del Napoli, sottolineando come abbia superato le aspettative grazie a giocatori eccezionali.

Letizia sconsolato: "Milan sarà la stagione dei rimpianti". Poi l'avviso sul mercatoFrancesco Letizia si mostra deluso dopo il pareggio tra Milan e Como, terminato 1-1.

