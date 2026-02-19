Letizia sconsolato | Milan sarà la stagione dei rimpianti Poi l’avviso sul mercato

Francesco Letizia si mostra deluso dopo il pareggio tra Milan e Como, terminato 1-1. Il giornalista ha commentato che questa partita segna una stagione di rimpianti per i rossoneri, che non sono riusciti a ottenere i tre punti davanti ai propri tifosi. Letizia sottolinea come le occasioni sprecate e le scelte sbagliate abbiano inciso sulla classifica. Nel frattempo, il club si prepara a rafforzare la rosa nel mercato in vista delle prossime sfide. La squadra tornerà in campo tra pochi giorni.

"La semplice consapevolezza che questo Milan non avrebbe avuto la corazza per fare molto di più. E anzi, essere a -7 è già una grande impresa. Con Leao e Pulisic al 100%, sarebbe un altro Milan e forse sarebbe finita diversamente anche Milan-Como". Un Francesco Letizia abbastanza sconsolato parla così dopo Milan-Como 1-1. Nel suo editoriale per Sportitalia il giornalista ha anche fatto un appello alla dirigenza rossonera in vista della prossima sessione di mercato. LEGGI ANCHE: Caso Saelemaekers-Fabregas: gestione arbitrale insufficiente. Per Allegri oltre il danno la beffa>>> "Sarà la stagione dei rimpianti, perché un altro anno senza coppe e con avversarie così alla portata non capiterà più: ma più che non perdere praticamente mai, questo Milan senza centravanti che poteva fare? E allora è urgente rendersene conto per non rifare gli stessi errori l’anno prossimo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

