Italiano dopo la delusione in Supercoppa | Il Napoli ha overperformato e ha giocatori fuori categoria Noi senza rimpianti

Dopo la sconfitta in Supercoppa, l’allenatore della Juventus ha commentato la prestazione del Napoli, sottolineando come abbia superato le aspettative grazie a giocatori eccezionali. Ha inoltre affermato che la squadra bianconera non prova rimpianti, concentrandosi nel migliorare e prepararsi per le prossime sfide. La volontà di mantenere un atteggiamento positivo e realistico caratterizza le parole del tecnico, che guarda avanti con determinazione.

Al termine della finale di Supercoppa Italiana, che ha visto il Napoli trionfare sul Bologna con il risultato di 2-0, il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano ha analizzato la sfida ai microfoni di Mediaset. Nonostante la sconfitta, l'allenatore ha espresso parole di grande dignità e sportività, riconoscendo il valore assoluto degli avversari e l'impegno profuso dai suoi uomini. La partita è stata indirizzata dalla doppietta di un ispirato David Neres, abile a colpire sia nel primo tempo con una conclusione dalla distanza, sia nella ripresa approfittando di un'incertezza difensiva tra Ravaglia e Lucumì.

Bologna, Italiano: "Non ho rimpianti, la squadra ha dato tutto" - Tanta amarezza in casa Bologna: la sconfitta contro il Napoli ha ovviamente lasciato l'amaro in bocca ad una squadra che sognava di portare a casa un trofeo importante e dare seguito alla vittoria del ... fantacalcio.it

Supercoppa Italiana, Napoli campione per la terza volta: Neres affonda il Bologna - Il Napoli ha conquistato per la terza volta nella propria storia la Supercoppa Italiana, la prima con Antonio Conte alla guida. msn.com

| Italiano: “De Laurentiis Ho avuto il piacere di parlare con lui, soprattutto dopo un Napoli-Spezia. Mentre ci stavamo cambiando mi dicono che stava arrivando De Laurentiis che da grande gentiluomo ha fatto i complimenti a me alla squadra, perché era s x.com

