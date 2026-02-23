Milan Futuro Zukic | Stiamo crescendo Felice di vedere i ragazzi crescere

Damir Zukic ha dichiarato che il successo contro il Caldiero Terme è stato possibile grazie all'impegno dei giovani del Milan Futuro. La causa principale del risultato positivo risiede nelle continue miglioramenti della squadra, che si allena con determinazione. Zukic ha inoltre sottolineato di essere felice di vedere i ragazzi crescere e svilupparsi, soprattutto in una partita difficile. La squadra si prepara ora alla prossima sfida con determinazione.

Nel pomeriggio di domenica, il Milan Futuro di Massimo Oddo è riuscito a trovare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo il match contro il Breno, i rossoneri hanno battuto 0-3 il Caldiero Terme grazie ai gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala. Al termine della partita, il giovane Damir Zukic ha voluto rilasciare delle parole ai microfoni di Milan TV. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: LEGGI ANCHE: Milan, il k.o. col Parma ha confermato un problema noto. Perché non provare a cambiare modulo? Zukic: «Stiamo crescendo nelle ultime partite. Abbiamo lavorato bene in difesa, e da centrale sono felice. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan Futuro, Oddo: “Oggi una partita intelligente”. Magrassi: “Vedere i compagni crescere è soddisfacente”Dopo la vittoria del Milan Futuro contro Caldiero Terme, Oddo sottolinea che la squadra ha giocato con intelligenza per sfruttare le occasioni.

Milan Futuro, Oddo: “I singoli stanno crescendo molto. Bartesaghi? Contentissimo”L'allenatore Oddo commenta la vittoria del Milan Futuro contro la Castellanzese, conclusasi 3-1 con reti di Branca, Ossola e Borsani.

