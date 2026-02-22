Milan Futuro Oddo | Oggi una partita intelligente Magrassi | Vedere i compagni crescere è soddisfacente

Dopo la vittoria del Milan Futuro contro Caldiero Terme, Oddo sottolinea che la squadra ha giocato con intelligenza per sfruttare le occasioni. Magrassi osserva con soddisfazione la crescita dei compagni, notando miglioramenti nel loro modo di affrontare le partite. La partita ha mostrato un atteggiamento più deciso e una maggiore compattezza. Entrambi i protagonisti si concentrano sui progressi fatti e sui passi avanti da compiere nelle prossime gare.

Al termine di Caldiero Terme-Milan Futuro, mister Oddo e Magrassi hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le loro parole. Il Milan Futuro vince la seconda gara di fila e consolida la sua posizione in classifica. I rossoneri allenati da Massimo Oddo hanno battuto questo pomeriggio il Caldiero Terme per 0-3. Decisivi i gol di Magrassi, Chaka Traorè e Sala. Nel post partita, il tecnico dell'Under 23 rossonera ha rilasciato alcune dichiarazioni con l'attaccante Magrassi. Ecco le loro parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan Futuro, Oddo: “Ci è mancata un po’ di fortuna, dobbiamo crescere nell’agonismo”Dopo la partita contro la Virtus Ciserano, l’allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, ha commentato la prestazione della sua squadra.

Leggi anche: Pagelle Varesina-Milan Futuro 1-2: che partita di Cappelletti. Decisivi i cambi di Scotti e Magrassi

Milan Futuro, come sta andando in Serie D risultati, classifica e migliori giocatori

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Caldiero Terme-Milan Futuro, Serie D 2025/2026: Match Preview; L'esempio di Bartesaghi e l'evoluzione del progetto: Milan Futuro, a che punto siamo; Massimo Oddo: Maldini ti metteva a posto senza parlare. Al Milan se sbagliavo 20 minuti non giocavo; Milan Futuro, Oddo: Disputata una gara 'pulita'.

Serie D, netta vittoria del Milan Futuro contro il Caldiero Terme: 3-0 per i rossoneriBella vittoria in trasferta del Milan Futuro che oggi pomeriggio ha espugnato il campo del Caldiero Terme con un netto 3-0. Tutte le reti rossoneri sono arrivate nel primo tempo: rossoneri ... milannews.it

Serie D, Milan Futuro-Breno (1-0): i rossoneri tornano alla vittoria!MILAN FUTURO-BRENO 1-0, FINE PARTITA. Dopo un punto in tre partire, il Milan Futuro torna alla vittoria e lo fa con pieno merito, anzi forse reciminando qualcosa. Alla fine a decidere la ... milannews.it

Serie D, netta vittoria del Milan Futuro contro il Caldiero Terme: 3-0 per i rossoneri x.com

Pagelle Caldiero Terme-Milan Futuro 0-3: partita perfetta dei ragazzi di Oddo. Sala e Ossola fantastici #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook