Milan Futuro Oddo | I singoli stanno crescendo molto Bartesaghi? Contentissimo

L'allenatore Oddo commenta la vittoria del Milan Futuro contro la Castellanzese, conclusasi 3-1 con reti di Branca, Ossola e Borsani. Evidenziando il progresso dei singoli, Oddo si mostra soddisfatto delle prestazioni della squadra, in particolare di Bartesaghi, e analizza le potenzialità emerse durante la partita.

Il Milan Futuro vince contro la Castellanzese per 3-1 grazie ai gol di Branca, Ossola e Borsani: Le parole di Oddo a fine match. Il Milan Futuro di Massimo Oddo vince ancora: quest'oggi i rossoneri hanno battuto la Castellanzese per 3-1 grazie ai gol di Branca, Ossola e Borsani, conquistando la seconda vittoria di fila. Il tecnico rossonero, a fine match ha voluto spendere alcune parole. Video PM. Pianetamilan.it

