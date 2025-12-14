Milan Futuro Oddo | I singoli stanno crescendo molto Bartesaghi? Contentissimo
L'allenatore Oddo commenta la vittoria del Milan Futuro contro la Castellanzese, conclusasi 3-1 con reti di Branca, Ossola e Borsani. Evidenziando il progresso dei singoli, Oddo si mostra soddisfatto delle prestazioni della squadra, in particolare di Bartesaghi, e analizza le potenzialità emerse durante la partita.
Il Milan Futuro vince contro la Castellanzese per 3-1 grazie ai gol di Branca, Ossola e Borsani: Le parole di Oddo a fine match. Il Milan Futuro di Massimo Oddo vince ancora: quest'oggi i rossoneri hanno battuto la Castellanzese per 3-1 grazie ai gol di Branca, Ossola e Borsani, conquistando la seconda vittoria di fila. Il tecnico rossonero, a fine match ha voluto spendere alcune parole. Video PM. Pianetamilan.it
Milan Futuro, gli impegni di dicembre della squadra di Oddo - Questi gli impegni a dicembre del Milan Futuro di Massimo Oddo riportati dal sito ufficiale rossonero: "Ultimi tre appuntamenti dell'anno solare per i ragazzi di Oddo, ... milannews.it
Milan Futuro-Real Calepiana 1-0: decide Ossola nella ripresa - Real Calepiana di Mercoledi 26 novembre 2025: i rossoneri conquistano tre punti grazie alla rete di Ossola al 10' della ripresa, pochi minuti dopo espulso Oddo per proteste ... calciomagazine.net
Ossola's crucial 2-1 goal in Milan Futuro's 3-1 win earlier today @MilanPosts x.com
Il Milan non va oltre il pareggio contro il Sassuolo. Gli emiliani sbloccano la gara con Koné, ma i rossoneri reagiscono grazie a una doppietta di Bartesaghi, giovane esterno arrivato da Milan Futuro. Dopo una terza rete annullata al Milan, il Sassuolo trova il 2- - facebook.com facebook