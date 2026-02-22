Moviola Milan Parma | la decisione di Piccinini sul gol di Troilo cos’è successo all’85’! Gli episodi dubbi del match

La moviola di Milan-Parma ha deciso che il gol di Troilo all’85’ non è stato valido, causando molte polemiche tra i tifosi. La decisione di Piccinini deriva da un possibile fallo durante l’azione, che ha cambiato le sorti della partita. Il match, valido per la 26ª giornata di Serie A 202526, si è concluso con la vittoria del Parma, che ha conquistato tre punti importanti in trasferta. La decisione ha acceso un acceso dibattito tra gli appassionati.
Milan-Parma, la MOVIOLA LIVE: nessun fallo di Valenti su Maignan sul goal di Troilo, proteste dei rossoneriGli episodi da moviola di Milan-Parma, match della 26^ giornata di Serie A.

