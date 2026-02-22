Perché il gol di Troilo non doveva essere convalidato | l' analisi dell' episodio Milan-Parma

Il gol di Troilo è stato convalidato nonostante le proteste dei giocatori del Parma, che sostengono che il pallone fosse uscito prima dell’azione. L’arbitro ha giudicato regolare il riconoscimento, ma le immagini hanno mostrato un'ombra dubbia sulla linea di fondo. La decisione ha suscitato discussioni tra gli esperti e i tifosi, mentre le telecamere hanno catturato il momento critico vicino alla bandierina. La partita si è conclusa con questa decisione controversa.

La prima fase dell’azione riguarda il duello aereo tra Mariano Troilo e Davide Bartesaghi. Secondo Marelli, la dinamica è chiara: il difensore rossonero si piega verso la traiettoria, percepisce una lieve pressione e non salta, mentre l’attaccante crociato salta liberamente. In termini regolamentari, il contatto non è proibito e va considerato regolare, lasciando l’azione correre. Il commento tecnico sottolinea che la situazione in aria non costituisce fallo e non crea una sanzione automatica. La valutazione televisiva, concorde con la lettura di telecronaca, indica che non vi è violazione evidente e che non è necessario intervenire con ulteriori controlli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Marelli su Milan-Parma: “Il gol di Troilo non andava convalidato: Valenti ostacola Maignan. Il Var non doveva intervenire”Marelli denuncia che il gol di Troilo nel match Milan-Parma non doveva essere convalidato, poiché Valenti ostacola Maignan.

Valenti Maignan sul gol di Troilo in Milan Parma, Marelli chiarisce: «La rete non andava convalidata per questo motivo!». L’analisi dell’episodioValenti Maignan ha criticato la decisione di convalidare il gol di Troilo nel match tra Milan e Parma, dopo che Marelli ha spiegato che l’arbitro non avrebbe dovuto approvare la rete.

